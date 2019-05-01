شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تأمر بالإجلاء الإجبارى لمواطنيها فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الفلبين، أمرا بالإجلاء الإجبارى لأكثر من ألف من مواطنيها المتواجدين فى العاصمة الليبية طرابلس، فى ظل تصاعد القتال هناك.
ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء عن ايمانويل فيرنانديز المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله "إن الحكومة أصدرت أمرا بعدما حذرت سفارتنا فى طرابلس من أنها لم يعد بإمكانها ضمان سلامة وأمن الفلبينيين الذين اختاروا البقاء على الرغم من النداءات المتكررة لهم بالعودة إلى ديارهم".
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