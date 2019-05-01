شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية يصل إلى الكويت فى مستهل زيارته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناكيون إلى الكويت في مستهل زيارته الرسمية للكويت؛ تلبية لدعوة من نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وجرت، في قصر بيان صباح اليوم الأربعاء، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الكوري، بحضور رئيس الوزراء الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وعدد من كبار المسئولين وقادة الجيش والشرطة والحرس الوطني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي تستغرق 11 يوما إلى الكويت وكولومبيا والإكوادور، لبحث سبل توسيع التعاون مع الدول الثلاث.

كما تأتي تلك في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية مع الشرق الأوسط والأمريكيتين الوسطى والجنوبية.