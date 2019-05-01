شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى بسوريا يدعو روسيا وتركيا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، روسيا وتركيا إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار فى إدلب السورية.

وقال المبعوث الأممى - فى جلسة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "ندعو تركيا وروسيا إلى مواصلة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار وكذلك تعزيز الدوريات فى المنطقة، ونعتبر هذا مهما".

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وأشار المبعوث إلى أن (هيئة تحرير الشام)، المقربة من تنظيم القاعدة الإرهابى والمحظورة فى روسيا وعدد من البلدان الأخرى، نفذت هجمات على المواقع الحكومية، وكذلك على المدنيين، وقامت السلطات السورية بالرد على هذه الهجمات فى محافظة إدلب السورية.

وأضاف "هذا أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وكذلك كان سببا فى المزيد من نزوح السكان"، جدير بالذكر أن الجماعات المسلحة تقوم بخرق نظام وقف إطلاق النار فى محافظات اللاذقية وحلب وحماه السورية بشكل مستمر.