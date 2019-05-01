شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعتزم القيام بعملية عسكرية باتجاه إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر سورية ميدانية، أن الجيش السورى أرسل تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبى وريف حماة الشمالى، وسط تقارير عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصادر قولها إن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى وحلفائه أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.

وأكدت أن "النصرة" وحلفاءها تكبدوا خسائر بشرية فادحة فى غارات الطيران الحربى والضربات الصاروخية والمدفعية ردا على خرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.