قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال فى السودان وتريد استقراره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية تدعم الانتقال فى السودان الذى يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.
وأضاف على تويتر "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا فى السودان، انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات، "شهدنا فوضى كاملة فى المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".
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