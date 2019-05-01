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وقال الخضيري، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية: "ما نسب لي بأنني قلت إن شهر شعبان سيكون 30 يوما وأن يوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، كلام غير صحيح".
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
وتابع: "نظرا لعدم ثبوت دخول شهر شعبان، فإن يوم الأحد 30 شعبان حسب تقويم أم القرى، سيكون 29 حسب دخول الشهر من الناحية الشرعية".
وأوضح: "بالنسبة لظروف الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، فإنه سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، إذ ستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، وسيغرب الهلال الساعة 7:01 مساء عند درجة 286 شمال الغرب وجنوب الشمس، ومن ذلك نرى أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وبارتفاع 6,77 واستطالة 9,43 والله أعلم".
وأضاف: "تتوقف رؤية الهلال على عوامل كثيرة أهمها ما يتعلق بالعوالق التي تعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الفلكي السعودي يرد على المتداول حول تحديد غرة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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