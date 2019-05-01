روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو — سبوتنيك. هذا وخلال الـ 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عمليتين إنسانيتين في مدينتي حلب وحمص، تم خلالهما إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.1 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.