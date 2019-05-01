البحرية الإسرائيلية تصيب صيادا وتعتقل اثنين قبالة شواطئ غزة

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365

أصابت قوة من البحرية الإسرائيلية، صباح الأربعاء، صيادًا فلسطينيًا بجروح، واعتقلت اثنين آخرين، أثناء إبحارهم قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة.

وفي تصريح للأناضول، قال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين، بمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي (أهلية)، إن البحرية أصابت الصياد "محمد أبو ريالة" برصاص مطاطي في الظهر.

وأضاف "بكر" إن القوة الإسرائيلية اعتقلت أيضاً الصياديْن "خالد وحازم أبو ريالة"، وصادرت قاربهم.

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وأوضح المتحدث أن القوة البحرية تعرضت للصيادين الثلاثة، أثناء قيامهم بعملهم داخل البحر، على بعد 3 أميال بحرية من شواطئ شمالي القطاع.



والثلاثاء، قررت إسرائيل، تقليص مساحة الصيد في شواطئ القطاع، إلى 6 أميال بحرية، بعد نحو شهر على توسعتها إلى 15 ميلا.

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم، بذريعة "تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.