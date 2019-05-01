(إف-35 أيه) الأمريكية تقوم بأول مهمة قتالية لها بالعراق

واشنطن/الخليج 365

نفذت مقاتلتان أمريكيتان من طراز (إف 35 إيه) الثلاثاء غارة جوية في وادي الشاي جنوب محافظة كركوك شمالي العراق، في إطار دعم "قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب"، وذلك في أول عملية قتالية للطائرة المقاتلة الأحدث في العالم.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن سلاح الجو الأمريكي، ذكر فيه أنأن الطائرتين نفذتا الغارة التي استهدفت شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش، ومخزن أسلحة في جبال حمرين.

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ووفق البيان تحركت المقاتلتين في 15 أبريل/نيسان المنصرم من قاعدة جوية في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، متجهة إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بالإمارات؛ لتنضم بذلك للقوات الجوية المشتركة في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

وكانت الطائرة قد اجتازت مهامها بنجاح في اثنين من مناورات "العلم الأحمر" وتم نشرها في أوروبا وآسيا.

و"العلم الأحمر" هي مناورات أقيمت في الولايات المتحدة وشاركت فيها نحو 80 مقاتلة من دول حليفة لأميركا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.