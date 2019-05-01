دراسة مقترح لصرف رواتب 3 أشهر مكافآت للمساهمين في حفظ #المال_العام

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن توجيهات عليا صدرت إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإجراء دراسة شاملة لإقرار مكافآت تشجيعية تشمل رواتب 3 أشهر، للعاملين في المجالين القانوني والشرعي لمن يسهم في كسب القضايا المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام.

وقالت المصادر وفقا لـ”عكاظ” إن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، قدم للجهات العليا مقترحا لصرف مكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين في الإدارات القانونية بالوزارة والأمانات والبلديات في المجالين الشرعي والقانوني لا تقل عن رواتب 3 أشهر في السنة المالية تمنح بقرار من الوزير أو من يفوضه وفق آلية وضوابط يحددها الوزير، ومكافآت أخرى مماثلة لمن يسهم في كسب الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام العيني أو النقدي.

وأوضحت أن كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية رأت مناسبة الموضوع للدراسة بشكل شامل من جميع الجوانب التفصيلية والفنية من قبل لجنة البدلات بمشاركة وزارة الشؤون البلدية، لإبداء مرئياتها توحيداً للإجراءات ومنعاً للازدواجية، مشيرة إلى صدور توجيهات إلى وزارتي الخدمة المدنية، والمالية لإكمال اللازم، وتسلمت الوزارات الثلاث نسخة من التوجيه للعمل بموجبه.