المرور ينشر مقطعًا لحادث تصادم بسبب قطع الإشارة الحمراء

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية عدم المجازفة بقطع الإشارة المرورية عندما تكون حمراء، مؤكدة أن هذا التصرف خطر على قائد المركبة وقائدي السيارات الآخرين.

ونشرت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو لحادث ظهرت فيه سيارة جيب ربع لم يتوقف صاحبها عند الإشارة، فاصطدم بأخرى، مما سبب ضرراً للمركبتين.

وأشارت إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور وخطير لا يقتصر أثره على مرتكبه فقط، بل يتعداه ليهدد سلامة مستخدمي الطريق.