بينهم سعودي.. مَقتل وإصابة 4 طلاب إثر إطلاق نار داخل حرم جامعة أمريكية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصيب طالب سعودي يدرس في جامعة كارولاينا الشمالية بطلق ناري في بطنه، فيما قُتل شخصان وأصيب شخص آخر، إثر حَادثة إطلاق نار اليوم الأربعاء داخل حرم جامعة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.
وأوضح مصدر، أن الطالب السعودي أصيب بعد أن اخترقت الرصاصة الجانب الأيمن من بطنه دون أن تخرج من الجانب الآخر، مؤكدا أن المصاب بحالة جيدة واستطاع بعد الإصابة الوقوف والسير على قدميه، وأظهر شجاعة نادرة، وأظهر هدوءا ورباطة جأش مفاجئة لمن حوله.
وفيما أكد المصدر، أن الشرطة تمكنت من اعتقال الشخص الذي كان قد أطلق النار داخل إحدى قاعات الجامعة، وكشفت تقارير صحفية أن الحادثة أسفرت أيضاً عن مَقتل شخصين وإصابة ثالث.
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