3 أفلام تخطف جوائز “كلاكيت مكارم”

صحيفة الخليج الالكترونية

خطفت 3 أفلام جوائز مسابقة “كلاكيت مكارم” للأفلام القصيرة في موسمها الأول، بعد منافسة مع أكثر من 100 فيلم وصلت إلى المرحلة النهائية.

وجاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته جمعية مكارم الأخلاق للفائزين بمسابقة “كلاكيت مكارم” للأفلام القصيرة ولشركاء الجمعية والخبراء المتخرجين من برنامج الخبير، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، في مركز سعود البابطين للتراث والثقافة.

وحقق فيلم “منا عهد” للمخرج أحمد صالح عبدالله العامر من محافظة الأحساء، المركز الأول وجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، بينما ذهب المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال، لفيلم “ماذا لو؟” للمخرج علي الشهري من محافظة الطائف، والمركز الثالث ذهب لفيلم “الظرف الأزرق” ليوسف عبدالعزيز راشد الدواس من الرياض ومبلغ 20 ألف ريال.

واحتفت بتخريج 25 خبيراً وخبيرة في تعزيز القيم والأخلاق، كما دشنت تطبيق “صلة” الذي يُعنى بتعزيز قيمة التواصل بين الأقارب، ومنصة “لنحياها” والتي تهدف لاحتواء المبدعين في صناعة المحتوى الإبداعي في القيم والأخلاق، وإيجاد مجتمع افتراضي تفاعلي في مشاريع القيم والأخلاق.

وكرمت الجمعية شركائها من المؤسسات والشركات والأوقاف، الذين ساهموا في تحقيق الجمعية لأهدافها من تعزيز ونشر للقيم والأخلاق، وترسيخها كثقافة مجتمعة، وصناعة التكامل بإطلاق المبادرات والمشاريع.

يذكر أن الاحتفال شهد حضور كبير للإعلاميين والأكاديميين وعدد من الشخصيات المؤثرة والمهتمة بالقيم والأخلاق.

الفائزون بجوائز مسابقة (كلاكيت مكارم)

المركز الأول فيلم “منّا عهد” -أحمد صالح عبدالله العامر – الأحساء

المركز الثاني فيلم “ماذا لو؟!” – علي الشهري – الطائف

المركز الثالث فيلم “الظرف الأزرق” – يوسف عبد العزيز راشد الدواس – الرياض