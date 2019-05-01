تويوتا تطرح نسخة خاصة من طراز 86 للسوق الأمريكية

بدأت شركة تويوتا (Toyota) التمهيد لعودة طرازها الرياضي الشهير 86، بطرحها نسخة خاصة منه باسم (86 Hakone) مخصصة للسوق الأمريكية، وفقا للعين الإخبارية.

وكشفت الشركة اليابانية المصنعة للسيارات عن النسخة الخاصة الجديدة (86 Hakone)، في لقطات رسمية ظهر خلالها الطراز بإطلالة خضراء.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات جديدة من طراز تويوتا (86 Hakone) الرياضي، الذي سبق وأن أعلنت تويوتا (Toyota) عن استعانتها بخبرات جارتها سوبارو لتطوير محركه الرياضي للجيل الجديد منه.

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وفيما يخص هذه النسخة الخاصة من 86، فإنها قد استوحت في اسمها الجديد (Hakone)، من أحد أشهر الطرق باليابان، والمعروف بأنه أحد أصعب الطرق للقيادة ويشكل تحديا لأي سيارة للسير عليه لموقعه على قمة جبال منطقة (Fuji) اليابانية.

ويعمل طراز (86 Hakone) من تويوتا (Toyota) بمحرك بأربعة أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، وينتج قوة تصل لـ205 أحصنة مع عزم دوران 211 نيوتن متر، وناقل سرعة مانيوال مزود بستة سرعات.

وأعلنت تويوتا (Toyota) أن طراز (86 Hakone) سيكون متوفرا بالأسواق الأمريكية بداية من فترة خريف العام الجاري.