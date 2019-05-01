فيسبوك تطرح نسخة جديدة من ماسنجر نهاية 2019

أعلنت إدارة فيسبوك عن استعدادها طرح نسخة محدثة من تطبيقها للمحادثات على الهواتف الذكية فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger) مخصصة لنظام تشغيل هواتف أبل (Ios)، وفقا للعين الإخبارية.
ووفقا لموقع "زا فيرج"، تتميز النسخة الجديدة من ماسنجر (Messenger)، بأنها أخف من أي نسخة سابقة طرحتها فيسبوك، فيما يخص مساحتها عند التخزين على ذاكرة الهاتف.
وأوضح الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات أن هذه النسخة الجديدة من ماسنجر (Messenger) ستكون بمساحة أقل من 30 ميجا بايت، وبالتحديد ستشكل 20% في مساحتها من إجمالي مساحة النسخة الحالية.
وقال "زا فيرج" إن شركة فيسبوك ستطرح النسخة الجديدة من ماسنجر (Messenger) رسميا مع نهاية عام 2019 الجاري، وستكون أخف وأسرع في الاستخدام، وسيكون من السهل الولوج إليها لتصفحها في أقل من ثانيتين.
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