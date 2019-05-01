قطر تكشف عن أول إجراء عسكري مشترك مع تركيا وأمريكا

وقال بيان صادر عن الدفاع القطرية، إن "صقر 21" الذي نفذ بين 23 و30 أبريل الجاري للقوات الجوية الأميرية، مع القوات التركية والأمريكية، شاركت فيه وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة المشتركة.

وأوضحت أن "التمرين التعبوي هدفه التمرين نظريا على مستوى القيادة من خلال الاتصال وتبادل المعلومات والأوامر ومشاركتها مع الطيارين المنفذين، من خلال القواعد الجوية ومراكز القيادة".

كما تضمن التدريب، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية، "تنفيذ طيارين طلعات جوية متعددة على مواقع محددة بهدف التدريب على إصابة الأهداف بدقة، إضافة إلى التدريب على الأدوار الدفاعية".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان آخر، تنفيذ تمرين مشترك لسلاح الحدود الأميري مع القوات التركية، على مدار يومين، ضمن نطاق اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أن التمرين يهدف إلى "تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها ورفع كفاءاتهم العملية من خلال برامج التدريب المستمرة.

​ووقَعت قطر وتركيا، اتفاقية عسكرية مشتركة عام 2014، ووصلت الدفعة الأولى من القوات التركية إلى قطر بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.