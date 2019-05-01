الجيش السوري يتحضر لمعركة إدلب من خلال تعزيزات عسكرية على حدودها

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وذكرت صحيفة "الوطن" أن ​الجيش السوري​ أرسل، أمس الثلاثاء، تعزيزات باتجاه ريف ​محافظة إدلب​ الجنوبي و​ريف حماة​ ​الشمالي، حيث يتحضر الجيش للزحف إلى المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.

وكشف مصدر خاص لـصحيفة "الوطن"، أن مجموعات من تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي أطلقت أمس العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي بعدما أن تكبدت خسائر بشرية فادحة بغارات الطيران الحربي والضربات الصاروخية والمدفعية، لخرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.

وكذلك أكّدت مصادر محلية لموقع "رأي اليوم" الأردني، أن تعزيزات عسكرية سورية توجهت إلى الجبهات وخاصة الريف الشمالي والغربي لمدينة حماه وأرياف إدلب. وأضاف الموقع استنادا لمصادر أخرى أن التعزيزات تهدف لشن هجوم واسع النطاق للسيطرة على المنطقة "منزوعة السلاح" المحددة في "اتفاق إدلب".

وأضاف المصدر أنه تم رصد نقل المجموعات الإرهابية مواد سامة في أكثر من موقع، ومن المتوقع أن تشن هذه الجماعات هجوما كيميائيا لاتهام ​الحكومة السورية​، وبالتالي وقف الهجمات الجوية والتحركات العسكرية على الأرض.