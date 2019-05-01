رصاصة تخترق بطن طالب سعودي أثناء وجوده داخل قاعة جامعة أمريكية

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جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: أصاب طلق ناري طالباً سعودياً إثر حادث إطلاق نار داخل إحدى قاعات جامعة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية اليوم الأربعاء، فيما لقي شخصان آخران مصرعهما وأصيب شخص آخر. واخترقت الرصاصة الجانب الأيمن لبطن الطالب السعودي دون أن تخرج من الجانب الآخر، فيما ذكرت مصادر أن حالته جيدة واستطاع الوقوف والسير على قدميه بعد الإصابة، فيما تمكنت الشرطة الأمريكية من اعتقال مُطلق النار.

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