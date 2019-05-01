شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت «العمل والتنمية» على بلاغات رجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن رفض بلاغات الرجال المعنفين أسرياً فوق (سن الـ 18 ودون الـ 60) من اختصاصه.
وأوضخ المركز من خلال حسابه على تويتر، رداً على استفسار بعض المغردين الذين تعرضوا للعنف من زوجاتهم، إن المركز يستهدف بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء، والأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج الأسرة.
وأضاف 1919 أنه يستهدف أيضاً النساء بجميع الأعمار، وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، وكبار السن ما فوق الـ 60 سنة من داخل نطاق الأسرة.
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