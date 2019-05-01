نيوزيلندا: الحد من التغطية الإعلامية للدفاع عن مُهاجم المسجدين

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365:

اتفقت شركات إعلامية كبرى في نيوزيلندا اليوم الأربعاء على الحد من أي تغطية لبيانات تدافع بنشاط عن أيديولوجية دعاة تفوق العرق الأبيض أو الأيديولوجية الإرهابية عند عرض تقارير عن محاكمة المشتبه به في هجومي مسجدي كرايستشيرش.

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وجاء في بيان وقع عليه رؤساء تحرير شركات “راديو نيوزيلاند” و”ستاف” و”ميديا ووركس” و”تي في إن زد” و”إن زد إم إي” : “نحن ملتزمزن، كمجموعة ومحررين فرديين، بضمان أن تغطي وسائل الإعلام التي نمثلها المحاكمة المقبلة بشكل شامل ومسؤول”.

وأضاف البيان أن دور الإعلام يحظى بأهمية خاصة حيث يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة لأصدقاء وأسر الضحايا خارج نيوزيلندا، لمتابعة عملية المحاكمة.

ويواجه الأسترالي برينتون تارانت 50 تهمة قتل و39 تهمة شروع في قتل بعد هجوم مسلح على مسجدين أثناء صلاة الجمعة يوم 15 آذار/مارس، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.ولم يتم تحديد موعد محاكمة تارانت بعد.