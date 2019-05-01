حدد قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ساعات عمل الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، وفقا لموقع 24.
يذكر أن مركز الفلك الدولي توقع بأن يكون يوم الإثنين 6 مايو (أيار) المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما ستقل ساعات الصيام لأول مرة منذ أربع سنوات عن 15 ساعة، حسب معايير الرؤية الفلكية في دولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر دوام رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً للجهات الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.