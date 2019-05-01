يوم الإستجواب في الكويت... وزيرٌ ينتصر وآخر في دوامة المعاناة

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: أُسدل الستار على استجواب وزيرين كويتيين في مجلس الأمة، فتلقى أحدهما التهنئة من أمير البلاد، بينما انتقل الثاني من مرحلة الاستجواب الى طرح الثقة.

وانتهى استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بانتصار للأخير، تلقى على اثره تهنئة من امير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، بتجديد الثقة به.

اشادة بأدائه

وأشاد، بما بتميز أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم، وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن".

الصالح، قال من جهته: "انتهى الاستجواب ونعود إلى العمل الوزاري التنفيذي واستكمال مشاريع القوانين وما تبقى من دور الانعقاد، وسنحاول رفع ملف الإنجازات"، موجها،" الشكر لمجلس الأمة على منحه الثقة له، ووجه الشكر إلى المستجوبين-محمد هايف ومحمد المطير-، اللذين مكناه من عرض الأعمال والحقائق في المواضيع التي طرحت، موجها الشكر أيضاً لرئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء على الدعم".

طرح الثقة بالجبري

في سياق متصل، قدم 10 نواب كتاب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك في أعقاب الاستجواب المقدم إليه من النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ورياض العدساني.

Advertisements

ووقع كل من، عادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري وبدر الملا، ورياض العدساني، وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين، على كتاب طرح الثقة.

تشديد على التعويض

الجبري وفي ومعرض الدفاع عن نفسه، أكد ردا على الاستجواب المقدم: "أن أصحاب مزارع طريق السكك الحديدية هم أبناء الكويت، وسيتم تعويض كل مزرعة وفقاً لمساحتها"، مضيفا "بالنسبة لموضوع الصلاحيات منحت المدير العام كافة الصلاحيات، ومنعته فقط من أمرين منها الوظائف الإشرافية بعد حادث اقتحام مبنى لجنة القسائم الزراعية".

احترام توصيات مجلس الامة

وشدد على أن التلاعب الذي كان موجوداً بالهيئة تم إيقافه، وتمت إقالة قياديين ومدير الهيئة لعدم قيامهم بواجبهم.

وتابع قائلا: "سأبين لكم أين كانت الهيئة واين اصبحت بعدهم"، مؤكدا احترام "كل توصية تخرج من مجلس الأمة ونعمل على التعامل معها ومعالجتها".

وأضاف الجبري: "بعد تسلمي حقيبة الإعلام بثمانية أيام كلفت لجنة بفحص الاستجوابين السابقين لوزيري الإعلام السابقين، وتدوين الملاحظات تمهيدا لتصحيحها، وسوف أتقدم باستقالتي إذا ثبت أننا لم نعالج الملاحظات في وزارة الإعلام التي انخفضت من 81 الى 50".