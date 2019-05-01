شكرا لقرائتكم خبر عن طقس لطيف على معظم أنحاء البحرين والعظمى 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت ادارة الارصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس في البحرين اليوم الأربعاء سيكون لطيف بوجه عام. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار. Advertisements ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 20% .

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