شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وتزايد فرص تكوين سحب رعدية ممطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق(القصيم ،الرياض ،الشرقية).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.