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السلطات الفنزويلية توقف بث وسائل إعلام غربية

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© REUTERS / Carlos Jasso

وذكرت وكالة " Infobae" الفنزويلية أن وكالة "سي إن إن" الأمريكية ووكالة "بي بي سي" البريطانية أوقفتا أعمالهم في فنزويلا.

وبحسب الوكالة الفنزويلية، قامت السلطات المحلية بقطع بث راديو كاراكاس، وأشارت جمعية الصحافة الفنزويلية أن بث الوكالات الغربية "سي إن إن" و "بي بي سي" توقف ظهرا بعد بدء الاحتجاجات الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

من جانبه ​أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، سيطرة حكومته على كامل البلاد.

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