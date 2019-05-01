بالفيديو.. "تيد كروس" يتقدم بقانون يصنف الإخوان كمنظمة إرهابية

قال تيد كروس، عضو مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تقدم بقانون يصنف جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، وفقا لدوت مصر.

وأضاف، نعيش الآن حقبة من التصحيح السياسى ، فخلال فترة رئاسة الرئيس باراك أوباما خرج الموضوع عن التصحيح السياسى ، حيث كان نظام أوباما يغطى بعض الشئ على نظام الإرهاب.

وتابع، من بعض الأحداث التى تشير إلى إهمال إدارة أوباما للإرهاب وعلمه البعض هو أن أحد العاملين فى قسم مراقبة أمن الإنترنت الأمريكى قام بحذف وتغيير حوالى 800 تسجيل لإزالة المكالمات التى لها علاقة بالجهاد وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا : جاء هذا القرارا مكتوبا من البيت الأبيض بمسح هذه الإيحاءات.

وتابع "أن نكون بهذا القدر من عدم المبالاة هذا أمر خطير ويعرضنا للخطر ، مضيفا" بعض الناس قد لا يعلمون أن شعار جماعة الإخوان المسلمين هو الجهاد طريقنا وأن الموت من أجل الله هو أعلى درجات الإيمان".

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