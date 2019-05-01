أبها أول الصاعدين إلى #الدوري_السعودي_المحترفين

ابها

تأهل فريق أبها رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل 2019-2020 رغم تعادله أمام مضيفه النجوم بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وساهمت نتائج الجولة في حسم أبها مقعده للصعود ليصبح أول الصاعدين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، حسم الجبلين مباراته أمام ضيفه الوشم بالفوز بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب هوقو لوبيز في الدقيقتين 28 و72.

الفوز رفع رصيد الجبلين عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الوشم عند 37 نقطة بالمركز التاسع عشر.

وخسر ضمك على أرضه أمام ضيفه الكوكب بهدف دون رد، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة حسن عقبي لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه، بعد مرور 14 دقيقة من صافرة انطلاق الشوط الأول.

وتجمد رصيد ضمك عند 63 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل رصيد الكوكب لـ44 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وحقق الشعلة فوزا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام ضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الخرج.

Advertisements

سجل ثنائية العروبة كل من عبدالمجيد الرويلي وليستر ستيفان في الدقيقتين 23 و78، بينما جاءت أهداف الشعلة بواسطة إيمانويل (هدفين) ومعاذ عفانة في الدقائق 6 و34 و90.

وارتفع رصيد الشعلة لـ39 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما توقف رصيد العروبة عند 26 نقطة في المركز العشرين.

وحسم القيصومة مباراته أمام ضيفه العين بالفوز بهدفين مقابل هدف، وذلك على ملعب نادي الباطن

سجل ثنائية أصحاب الضيافة كل من دابيلا واتارا بالخطأ في مرماه وفؤاد سلامي في الدقيقتين 41 و60، بينما جاء هدف العين عن طريق اللاعب دينج عبدولاي في الدقيقة 4.

الفوز رفع رصيد القيصومة لـ42 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما توقف رصيد فريق العين عند 45 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على لقاء النجوم مع أبها، في مباراة جمعت بينهما على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وسجل ثنائية أصحاب الضيافة كل من عبدالله خطاب وحسين الشمراني في الدقيقتين 7 و43 من عمر المباراة، بينما جاء هدفا أبها بواسطة جل نجومو والحاج عثمان في الدقيقتين 55 و63.

ورفع فريق النجوم رصيده لـ46 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد أبها لـ65 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز الخليج على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب لاسينا ديابي في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الخليج لـ58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 48 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب المسابقة.