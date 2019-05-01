تطبيق "إنستجرام" يضيف 3 مزايا جديدة لمستخدميه

كشف تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي، والمملوك لشركة فيس بوك، عن ثلاثة مزايا جديدة للمساعدة على ربط مستخدمي ميزة القصص البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.

وفي حالة عدم تحديد وضع "الكتابة" المخصص في القصص "Stories"، فإن الطريقة الوحيدة لمشاركة أي شيء في قصص إنستجرام حاليًا عن طريق التقاط صورة أو تصوير مقطع فيديو قصير، ولكن الشركة تعمل الآن على تحديث ذلك، كجزء من واجهة مستخدم جديدة، سيتم تقسيم القصص قريبًا إلى ثلاثة أوضاع منفصلة يطلق عليها "Live" و"Camera" و"Create"، الأول، سيوفر خيار البث المباشر الحالي لإنستجرام بينما "الكاميرا" الجديدة سيشمل الوضع جميع الميزات الأخرى المتوفرة في الوقت الحالي، وهو ما يمكن العثور عليه في Boomerang وSuperzoom وFocus وRewind وجميع الخيارات الأخرى الغريبة.

أما وضع Create فهو يشجع على المشاركة دون التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، حيث سيوفر خلفيات ملونة وتتضمن ميزات مثل الكتابة والأرشفة، والملصقات التفاعلية مثل استطلاعات الرأي والأسئلة، وغيرهم.

وأكد إنستجرام أن وضع الواجهة الجديدة Stories UI وCreate الجديد سيتم طرحهما عالميًا للمستخدمين في المستقبل القريب.

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والميزة الثالثة التي أضافها التطبيق فهي ملصقات التبرع الجديدة، فبدءًا من اليوم في الولايات المتحدة يمكن لمستخدمي إنستجرام جمع الأموال للمنظمات غير الربحية عن طريق إضافة ملصق إلى منشوراتهم.

وسيتم منح المستخدمين قائمة بالمنظمات غير الربحية التي تعرض المنظمات التي يتابعونها حاليًا مع مجموعة من المؤسسات الأخرى الشائعة في الوقت الحالي، إذا لم تتمكن من العثور على الشريط الذي تبحث عنه، فسيكون شريط البحث متاحًا أيضًا.

وبمجرد النشر، سيتمكن المستخدمون من التمرير على القصة لعرض مقدار الأموال التي تم التبرع بها. وفقًا لإنستجرام، فإنه سيتم التبرع بالمبلغ المعروض بالكامل للمنظمات غير الربحية المختارة.