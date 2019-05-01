دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شنايدر إلكتريك تُطلق AvatarOn وWiser الحائزَين على الجوائز في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أبريل 2019: أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في التحول الرقمي وإدارة الطاقة والأتمتة، عن إطلاق AvatarOn و Wiserفي فندق إتش هوتيل في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© alqiyady شنايدر إلكتريك تُطلق AvatarOn وWiser الحائزَين على الجوائز في الإمارات

تقدم AvatarOn مجموعة من مفاتيح الكهرباء الثورية التي توفر مرونة غير محدودة في التصميم لإرضاء الأذواق الجمالية المتغيرة وتلبية المتطلبات العملية لمساحات المعيشة. أما Wiser فهو نظام يضم مجموعة من الحلول السكنية المتصلة التي تتحول إلى منصة مفتوحة واحدة لإدارة المنزل الذكي الحديث.

أظهر "تقرير السوق الداخلية" الصادر عن شركة فنتشرز أونسايت، بأن سوق التجهيزات الداخلية للقطاع السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد أسرع القطاعات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُتوقع أن تصل قيمته إلى 973 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تطوّر القطاع التجاري وارتفاع عدد المستشفيات ومشاريع التجزئة,والمشاريع السكنية في الإمارات.

© alqiyady شنايدر إلكتريك تُطلق AvatarOn وWiser الحائزَين على الجوائز في الإمارات

AvatarOn

تتميز سلسلة مفاتيح الكهرباء AvatarOn بمجموعة واسعة من الأغطية القابلة للتبديل والتي تمزج بين التصميم الجميل والأداء. يوفر المنتج الجديد بتصميمه الأنيق وبساطته سطحاً أملساً يمكن طباعة التصاميم عليه وهو مثالي لإضفاء الطابع الشخصي على المنازل ومساحات المعيشة الأخرى.

قال نائب رئيس الحلول المنزلية والتوزيع، آلبير فارجل، في شركة شنايدر إلكتريك: "فاز AvatarOn بجائزة "إف للتصميم 2017" المرموقة، وهو مصمم بعناية مع أخذ احتياجات المستخدم في الاعتبار". وأضاف: "تتيح طريقة الإزالة بيد واحدة إجراء التغييرات السريعة بسهولة تامة في أي وقت. وتم تطوير المفتاح بآلية (Slim profile، Sure Click) الحاصلة على براءة الاختراع والتي تعيد تعريف جماليات المفاتيح الكهربائية بتصميمها الفريد الخالِ من الإطار، ويمكن أن يتناسق المفتاح مع أي نمط حياة وأن يندمج في أي غرفة. كما أنه يتميز بمظهر جانبي رفيع وهو سهل الاستخدام مع متانة وموثوقية لا متناهية".

يأتي AvatarOn أيضاً مع خيار إضاءة LED الناعمة غير المرئي في ضوء النهار، للإشارة بشكل دقيق لموقع كل مفتاح في الظلام. كما يمكن دمج كل مفتاح مع مستشعرات وأجهزة التحكم بالصوت مما يقلل من هدر الطاقة بشكل فعال عندما تكون المساحات غير مأهولة في منازل اليوم والمنازل الذكية في المستقبل.

Wiser

أشارت دراسة حديثة عن المنازل الذكية على وجه التحديد أنه من المتوقع أن تصل عائدات سوق المنازل الذكية في الشرق الأوسط إلى 1.86 مليار دولار بحلول عام 2022، مما يجعل اليوم الوقت المثالي لإطلاق نظام Wiser في السوق.

يوفر نظام Wiser حلاً متكاملاً للأتمتة المنزلية باستخدام تقنية ZigBee3.0. ويربط النظام جميع أجهزة التحكم بالإضاءة والستائر والتلفزيون ونظام التدفئة والتبريد معاً، ليتمكن المستخدم من التحكم بجميع الأجهزة في نفس الوقت من خلال الضغط على زر واحد على الهاتف المحمول أو تشغيله تلقائياً عن طريق الاستشعار أو جدولة وقت تشغيله.

وسيتمكن المستخدم عبر تطبيقWiser ، الذي يتميز بغناه بالميزات وسهولة استخدامه، من إدارة استخدامه للطاقة والتحكم بوظائف المنزل الأساسية عن بُعد بضغطة زر واحدة.

وعلق آلبير فارجل: "شهدنا على مدى العقد الماضي تحولات هائلة في القطاع السكني من حيث متطلبات وتوقعات أصحاب المنازل. وندرك بصفتنا رواد في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة أن مُلّاك المنازل يتوقعون حلولاً سهلة الاستخدام توفر الراحة والتحكم والفعالية. ونستجيب لهذا السوق سريع التغير من خلال توفير مجموعة جديدة من الحلول المستقبلية ضمن علامة Wiser التجارية والتي تم إعدادها لتبسيط تجربة المعيشة المنزلية".

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سيتمكن العملاء بفضل التطبيق من التحكم بدرجة الحرارة والإضاءة والطاقة وحتى فتح النوافذ بلمسة زر واحدة. كما يمكن حفظ التفضيلات وتشكيل البيئات والأجواء المختلفة بلمسة زر واحدة.

وأضاف " في شركة شنايدر إلكتريك: "من أهم ميزات Wiser أنّه يتيح للمستخدم القدرة على التحكم بأجهزة المنزل علاوةً على ذالك الحصول على معلومات عن كمية الطاقة التي تستهلكها الأجهزة. وقد أصبح سكان دولة الإمارات وكافة أنحاء المنطقة على علمٍ تام بأهمية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة باستخدام التكنولوجيا المتطورة وبطرق سهلة ومريحة."

لمزيد من المعلومات حول :

شركة شنايدر إلكتريك: https://schneider-electric.ae

AvatarOn: https://www.schneider-electric.com.my/en/home/campaign/avataron.jsp

Wiser: https://www.schneider-electric.com/en/home/smart-home/wiser/

حول شركة شنايدر إلكتريك

شنايدر إلكتريك هي شركة عالمية رائدة متخصصة في إدارة الطاقة والتحكّم الآلي في المنازل والمباني ومراكز قواعد البيانات والبنيات التحتية والصناعات.

يمتد تاريخها لأكثر من 100 عاماً، حيث تعتبر شركة شنايدر بلا شك شركة رائدة في إدارة الطاقة – في الضغط المتوسط والمنخفض، والطاقة الآمنة، وفي أنظمة التحكّم الآلي. فهي توفر حلول ذات كفاءة متكاملة من خلال دمج الطاقة مع التحكّم الآلي والبرمجيات.

وفي إطار شبكتنا العالمية، نحن نعمل مع أكبر الشركاء والمطورين على منصتنا المفتوحة للحصول على تحكّم فوري وكفاءة عملية.

نحن نؤمن بأن موظفونا وشركاؤنا هم السبب وراء نجاح شركة شنايدر وأن التزامنا للابتكار والتنوع والاستدامة يضمن توفر جميع خدماتنا بفاعلية لكل فرد وفي كل زمان ومكان.

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