شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين جراء قصف للتحالف فى محافظة الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر يمنية ميدانية أن طائرات تحالف دعم الشرعية قصفت تجمعًا لميليشيات الحوثى فى منطقة بيت الشوكى غرب مدينة قعطبة، فى محافظة الضالع.

وقالت المصادر لـ"قناة العربية الإخبارية" الليلة، إن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات، وكذلك تدمير آليات عسكرية.

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وفى محور مريش شمال قعطبة، قصفت وحدات من قوات العمالقة بالصواريخ مواقع وتعزيزات للميليشيات عند سفح جبل ناصة الى الشمال الغربى من مريس، ما أدى إلى حرق عربات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.



وسيطرت قوات الجيش الوطنى اليمني، مدعومة بمروحيات قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، أمس على مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.



وتخوض قوات الجيش الوطنى اليمنى مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف، معارك ضارية فى العديد من المناطق الواقعة فى شمال محافظة الضالع، حيث تحاول ميليشيات الحوثى إحراز تقدم ميدانى فى مناطق مريس والعود، إلا أن قوات الجيش الوطنى تتصدى للعديد من محاولات الميليشيات الانقلابية التى تتكبد خلالها خسائر فادحة بصفوف مقاتليها.