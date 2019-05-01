بيدرسون يدعو روسيا وتركيا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في إدلب السورية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المبعوث في جلسة في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "ندعو تركيا وروسيا إلى مواصلة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، وكذلك تعزيز الدوريات في المنطقة، ونحن نعتبر هذا مهماً".

وأشار المبعوث إلى أن هيئة تحرير الشام، المقربة من تنظيم "القاعدة"، الإرهابي (المحظورة في روسيا وعدد من البلدان) نفذت هجمات على المواقع الحكومية، وكذلك على المدنيين، وقامت السلطات السورية بالرد على هذه الهجمات في محافظة إدلب.

وأضاف غير بيدرسون: "هذا أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وكذلك الحاجة للمزيد من نزوح السكان".

وعلل غير بيدرسون: "مع ذلك، أعتقد أنه من المهم أن أذكر نفسي، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليه تركيا وروسيا، أصبح الوضع أكثر استقرارًا نسبيًا".

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وتقوم الجماعات المسلحة بخرق نظام وقف إطلاق النار من طرف في محافظات اللاذقية وحلب وحماه بشكل مستمر.

في هذه الأثناء يواصل إرهابيو "النصرة" نفسها في إدلب انتزاع الأراضي من المجموعات المسلحة صغيرة الحجم، والسيطرة على المزيد من المدن والقرى في هذه المحافظة السورية. ووفقا للأركان العامة الروسي، فإنهم يسيطرون بالفعل على 99 بالمئة من منطقة التصعيد في إدلب.