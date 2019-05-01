السلطات الهندية تحتجز كلبًا لـ"انتهاكه قواعد الانتخابات"

قالت السلطات الهندية، الثلاثاء، إنها أوقفت كلباً أليفاً لانتهاكه قواعد الانتخابات في الهند، بعد رفعه شعارات مؤيدة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي خارج مراكز الاقتراع، لكنها "أطلقت سراحه مع تحذير".

وأوقفت الشرطة الكلب وصاحبه في ولاية ماهاراشترا، غرب الهند، الإثنين، خلال اليوم الرابع من الانتخابات التي تمتد حتى 19 مايو/أيار.

وقال جانبات فيل، المسؤول في الشرطة الهندية: "احتجزنا الكلب وصاحبه لأنه كان يوم اقتراع، وكانا يتجولان للترويج لمودي؛ وهذا الأمر ينتهك قواعد الحملات الانتخابية، فخلال أيام الاقتراع، تحظر الحملات الترويجية في المناطق التي يدلي سكانها بأصواتهم".

وأضاف "فيل" أن شكوى قُدمت بموجب قانون العقوبات الهندي ضد صاحب الكلب إيكناث تشوداري، الذي وضع ملصقات ولافتات على كلبه كتب عليها "مودي لاو، ديش باتشاو" (أعيدوا مودي، أنقذوا البلد).

وأشار "فيل" إلى أنه تم إطلاق سراح الكلب وصاحبه في بلدة ناندوربار مساء الإثنين "مع تحذير".