تحذير شديد اللهجة.. "الواي فاي" يقتل الحيوانات المنوية للرجال

كشفت دراسة يابانية جديدة أن شبكة الواي فاي للإنترنت لها تأثير ضار ومضر على الحيوانات المنوية للرجال، وذلك بعدما أظهرت أدلة أن الموجات الكهرومغناطيسية (EM) من أجهزة الواي فاي تساهم في انخفاض معدلات الخصوبة.

وحسب صحيفة "إن زي هيرالد" النيوزيلندية، شارك في البحث 51 مريضا من الذكور وتم أخذ عينات من الحيوانات المنوية، ثم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات؛ المجوعة الأولى لم تتعرض العينات للموجات الكهرومغناطيسية من جهاز الواي فاي، والمجموعة الثانية تعرضت لموجات نسبية، والمجموعة الأخيرة تعرضت للأمواج بشكل كامل.

وقال الباحث كوميكو ناكاتا، الذي يركز بحثه على علم الأجنة والحيوانات المنوية، إن عينات الحيوانات المنوية للمشاركين وضعت بالقرب من جهاز توجيه الواي فاي٫ وتم تعريضها لموجات مماثلة للتي تتعرض لها عندما يتم وضع الهاتف المحمول في سراويل الرجل.

وأضاف، أنه بعد 60 دقيقة ظلت معدلات حركة الحيوانات المنوية في جميع الفئات الثلاث متشابهة، وبعد 24 ساعة كان معدل الحيوانات المنوية المتوفاة للمجموعة غير المكشوفة 8.4% ، والمجموعة التي تعرضت للموجات بشكل نسبي 18.2% ، والمجموعة المكشوفة 23.3%.

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وذكر ناكاتا أن الدراسة تظهر بقوة أن الموجات الكهرومغناطيسية تقتل الحيوانات المنوية البشرية، وأن شبكة الواي فاي هي عامل مساهم في انخفاض الخصوبة.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يكون العقم بين الذكور والإناث ثالث أخطر حالة بعد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت تقارير إلى أن الهواتف الذكية المزودة بشبكة الواي فاي تضر بالحيوانات المنوية حتى لو تم وضعها في الجيب، حيث تقوم الموجات الكهرومغناطيسية باختراق الملابس.