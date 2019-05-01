شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعاقب منشأة تبيع زيوت سيارات «مغشوشة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز لخدمات بيع زيوت السيارات بمكة المكرمة؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانته، وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع زيوت سيارات ومياه سائل التبريد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشا وتضليلاً للمشتري.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

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وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.