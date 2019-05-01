"فيسبوك" يُعلن عن مفاجآت جديدة تنتظر مستخدميه الفترة المقبلة

كشفت شركة فيس بوك خلال مؤتمرها السنوى للمطورين F8 عن دعم خدمتها للمواعدة بميزة جديدة، أطلقت عليها اسم Secret Crush والتى تعطى الفرصة للمستخدمين لمعرفة معجبيهم.

وتتيح الميزة أيضا لمستخدميها الفرصة للتعبير عن اهتمامهم بما يصل إلى 9 أصدقاء، وفور انضمام واحد من هؤلاء الأصدقاء إلى الخدمة سيحصل على إشعار يبلغه بأن شخصًا ما يعجب به، وإذا أعرب هو الآخر عن اهتمامه سيتم إخبار الطرفين والكشف عن هويتهما.

وقالت الشركة إنه لن يكون بإمكانك إضافة أى شخص لم ينشئ ملف تعريف بالخدمة، فهى مصممة لمنح المستخدمين خدمة تساعدهم فى العثور على شريك حياتهم.

وفى الوقت الحالى توجد خدمة المواعدة داخل تطبيق Facebook على الهواتف الذكية، كما أنها متاحة للمستخدمين من عمر 18 عامًا أو أكبر بشكل مجانى، فى عدد من دول العالم، كما أنها غير مدعومة بالإعلانات أو ميزات مدفوعة، وعند الاشتراك سيُطلب منك إنشاء ملف تعريف منفصل للمواعدة مع قدر أكبر من المعلومات الشخصية التى ستظهر لمطابقاتك المحتملة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبق اللون الأزرق مهيمنا على فيسبوك.

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وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

كما تحدث زوكربيرغ، عن رؤيته للخصوصية، وقال: "بالنسبة للكثيرين منا فإن القوة العظمى التي منحها الإنترنت لنا هي أن نكون على اتصال بالعالم كله في وقت واحد، ولكن اليوم هناك تحد جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم. الخصوصية تمنحنا القدرة على أن نكون أنفسنا. إن المستقبل خاص، وهذا هو مستقبل خدماتنا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة، الضوء على "المجموعات" (Groups) التي ينضم إليها المستخدمون، إذ سيظهر "حائط منشورات" ​​مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض بصورة خاصة، ويتمكنوا من كتابة ما يريدون في بيئة تحظى بالخصوصية بعيدا عن بقية مستخدمي فيسبوك، غير المشتركين بالمجموعة.

وأشار زوكربيرغ إلى أن هناك عشرات الملايين من المجموعات النشطة على فيسبوك، لافتا إلى أن أكثر من 400 مليون شخص على فيسبوك ينتمون إلى مجموعة "يجدونها ذات معنى".

وتسهل التحديثات الجديدة على مستخدمي فيسبوك، اكتشاف مجموعات جديدة استنادا إلى اهتمامات المستخدمين، وستكون مجموعة ما على سبيل المثال، قادرة على إرسال تنبيهات للمستخدمين في مجموعات أخرى مشابهة.