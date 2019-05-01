سالم بن سلطان يزور شبكة الإذاعة العربية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس اتحاد الامارات للمبارزة شبكة الإذاعة العربية بمقرها الجديد في مدينة دبي للإعلام.

ورحب محمود الرشيد مدير عام الشبكة بزيارة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي والوفد المرافق له. وأشاد بالتعاون الإعلامي المتميز والقائم بين الجهات التي تتبع الحكومات المحلية على مستوى الدولة والاتحادات الرياضية وجميع الإذاعات التي تتبع الشبكة.

وتعرف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على جميع الأقسام الإدارية والفنية ومقر العمليات الرئيسية في الشبكة، واستمع إلى شرح لمختلف آليات العمل فيها، كما تم عرض فيديو توضيحي لآلية العمل في الإذاعات والشركات التي تتبع الشبكة.

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قام الوفد بجولة شاملة في الاستديوهات والمرافق الخاصة بالإذاعات بالإضافة إلى استديوهات الانتاج التي تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات السمعية والمرئية لتبث محتواها من خلال أكثر من 41 استديو إذاعيا ورقميا للإنتاج الصوتي والمرئي وتعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة وأهم الاستراتيجيات المتبعة لضمان تقديم أفضل وأضخم تجربة ترفيهية وإخبارية في المنطقة والتواصل مع الملايين من مواطني ومقيمي الدولة من مختلف الجنسيات يومياً.

وأبدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إعجابه بآلية وسير العمل في المقر الرئيسي للشبكة خلال الاجتماع الذي سبق الجولة.

وقال محمود الرشيد: توفر الشبكة منصة متعددة الوسائط تتواصل مع الملايين من المستمعين يومياً، ونحن حريصون دوماً على توفير منصاتنا لتقديم محتوى يساهم في دعم رؤية دولتنا الحبيبة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تخدمها، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في شتى المجالات.