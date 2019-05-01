توقيعات في الأدب وتأمل الحياة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

وقع الكاتب الإماراتي ناصر القبان الجنيبي كتابه «تضاريس حياة»، ويدور الكتاب حول تطوير الذات والتحفيز والتوازن في الحياة.

الكاتبة الإماراتية دانة الرحبي وقعت كتابها في دار كتاب للنشر والتوزيع، وهو بعنوان: «السكون في عاصفة الحياة»..

الشاعر الإماراتي ربيع الزعابي وقع ديوانه الأول في دار كتاب للنشر والتوزيع، وهو بعنوان: «كثير أشياء»، تضمن عدة قصائد؛ من بينها: الوردة الحمراء، وفديت الدنيا، والموعد، واذكرني بالخير، وباقي أمل.

الكاتبة حنان أبو حيمد وقعت كتابها الثالث في ركن التواقيع بالمعرض، بعنوان «ماذا لو كنت رجلاً»، تضمن 114 صفحة؛ حيث اشتملت على العديد من القصائد من بينها: حروف مبعثرة، الصداقة الجميلة، ماء الجفاف، القوة حياة، وتسقط دمعة.

ووقعت المؤلفة زكية الصقعبي كتابها عن قلم الخيال للنشر والتوزيع في ركن التواقيع بالمعرض بعنوان: «ما لا يقوله المدربون».

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الناقد محمد وردي وقع إصداره الرابع في دار كتاب للنشر والتوزيع بعنوان «سرديات إماراتية» الجزء الثاني، والذي تضمن 427 صفحة؛ حيث اشتملت على فصلين؛ وهما: الرواية الإماراتية، وأدب التجربة الشخصية.

الدكتور حبيب الملا وقع في دار مداد للنشر والتوزيع كتابه بعنوان «رحلتي إلى عالم المطاعم»، الذي تضمن 217 صفحة، قدم فيهم المؤلف شرحاً عن رحلته مع الطعام منذ نعومة أظفاره.

المؤلفة عبير عاصم كزبور صاحبة مؤسسة بوك استوديو لندن لدمج الثقافة بالمجتمع، وقعت كتابها الثاني عن دار كتاب للنشر والتوزيع، بعنوان: «قالوا عن التسامح»، تمحور حول مبدأ أن البشر ولدوا جميعاً صفحة بيضاء، ولكنهم يكملون بعضهم، وكل واحد يتأثر بأفعال الآخرين، وأن الاعتراف بالخطأ لا ينقص من كرامتنا شيئاً.

الكاتب الإماراتي عبد العزيز عبيد الفلاحي وقع باكورة أعماله بعنوان «الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في البناء والتطوير»، الصادر عن دار هماليل للطباعة والنشر والتوزيع، والذي تضمن 242 صفحة، اشتملت على 4 فصول.

محمد خميس وقع كتابه الذي أصدره بالاشتراك مع جمال الشحي، في ركن التواقيع بعنوان: «المتسامحون»، واشترك الكاتبان من قبل في مجموعة يوميات مشاغب ومشاغبة والقط المشاكس.

ناصر الظاهري وقع في جناح أبوظبي للثقافة والسياحة كتابه بعنوان «مقابسات رمضان»، الذي جاء في جزءين، كما وقع الروائي علي أبو الريش روايته «الاعتراف» في دار مداد.

كما وقع الكاتب محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الرؤية كتابه «المقاطعة»، في دار مداد للنشر والتوزيع، تضمن 327 صفحة.