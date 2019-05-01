شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: «عاصفة الحزم» ردت هجمة الدم والنار الإيرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، في الرياض، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني وأعضاء المجلس. وألقى رئيس مجلس النواب اليمني البركاني كلمة قدم فيها الشكر للقيادة السعودية؛ لتعاونها مع نواب الشعب اليمني؛ لاستئناف أعمال مجلسهم، بعد انقطاع دام 4 سنوات، فرضته الظروف القاهرة، الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية،
وأكد أن هذه الخطوة مثلت إنجازاً تاريخياً؛ لاستعادة الدولة، والتصدي لمشروع الانقلاب، الذي تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار الذي تفرضه العصابات الانقلابية على أعضائه؛ بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية، بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها، وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام. وتطرق البركاني إلى الخطر الإيراني، الذي «لا يهدد اليمن وحده، وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها»، مستعرضاً إسهامات ودور عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة السعودية، لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران، مطالباً التحالف باستمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى يتحرر من براثن الميليشيات الحوثية.( وكالات)
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