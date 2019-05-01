9.4% مكاسب أسهم دبي.. و7% لـ «أبوظبي» منذ بداية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى مكاسب شهرية في إبريل/‏‏نيسان منذ يوليو/‏‏تموز 2017؛ بعدما ارتفع المؤشر العام للسوق 5.02%، مضيفاً 132.24 نقطة مكاسب، ليغلق عند 2767.1 نقطة، بعدما صعد إلى 2834.8 نقطة خلال جلسات الشهر. وعزز السوق مكاسبه منذ بداية العام، ليرتفع 9.38%، بما يعادل 237.35 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي في إبريل 3.6%، أي أعلى ارتفاع شهري منذ يوليو 2018؛ حيث أغلق المؤشر عند 5258.04 نقطة، مضيفاً 183.4 نقطة مكاسب، مدعوماً بشكل رئيسي من ارتفاع قطاع البنوك، كما ارتفع المؤشر منذ بداية العام 6.98% بنحو 342.9 نقطة.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوقين خلال إبريل 18% لتصل إلى 10.94 مليار درهم، مقارنة مع 9.25 مليار درهم (تتضمن صفقات كبرى)، في مارس الماضي، وتوزعت السيولة الشهرية على 5.8 مليار درهم، بتداول 4.22 مليار سهم في دبي، فيما شهد شوق أبوظبي نحو 5.12 مليار درهم، بتداول 1.48 مليار سهم، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 101937 صفقة.

وجاء الدعم الأكبر في سوق دبي المالي خلال إبريل من ارتفاع البنوك 11.64%، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 18.9% إلى 11.95 درهم، بتداول 516.3 مليون درهم و«دبي الإسلامي» 6.6 % إلى 5.17 درهم، بتداول 948.6 مليون درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 8.48% إلى 0.998 درهم، بتداول 641.7 مليون درهم.

وفي العقار، ارتفع «إعمار العقارية» 0.42% إلى 4.8 درهم، بتداول 964.3 مليون درهم، و«ديار للتطوير» 0.513% إلى 3.92 درهم، بينما تراجع «داماك» 6.7 % إلى 1.24 درهم.

كما طاولت الارتفاعات أسهم الاستثمار، مع ارتفاع «شعاع» 17.94% إلى 0.94 درهم، و«سوق دبي المالي» 6.79% إلى 0.771 درهم، بينما تراجع «دبي للاستثمار» 0.73% إلى 1.36 درهم.

وفي التأمين، ارتفع «سلامة» 17.07% إلى 0.535 درهم، بتداول 224.5 مليون درهم، و«دار التكافل» 9.7% إلى 1.67 درهم، و«أمان» 8% إلى 0.486 درهم.

وفي النقل، ارتفع سهم «العربية للطيران» 8.51% إلى 1.02 درهم.

وفي سوق العاصمة، ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 5.26% إلى 16 درهماً، بتداول 1.03 مليار درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 5.89% إلى 9.88 درهم، بتداول 1.5 مليار درهم، كما ارتفع «الاتحاد الوطني» 11.22% إلى 5.85 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 9.36% إلى 4.79 درهم.

وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 13.57% إلى 0.477 درهم، فيما استقر «الدار العقارية» عند 1.78 درهم، بتداول 361.6 مليون درهم.

وفي الطاقة، قفز «أدنوك للتوزيع» 17.12% إلى 2.6 درهم، فيما ارتفع «دانة غاز» 1.49% إلى 0.954 درهم.

وعلى صعيد تداولات المستثمرين حسب الجنسية، سجل المستثمرون الأجانب من غير العرب محصلة شرائية في السوقين بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 990.7 مليون في أبوظبي، و35.3 مليون في دبي.

وبلغت مشتريات الأجانب في السوقين نحو 4.3 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 3.26 مليار درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شرائية ب 131.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات ب 735.8 مليون درهم، ومبيعاتهم 604.6 مليون درهم.

أما بالنسبة للمواطنين، فسجلوا محصلة بيعية ب 1.1 مليار درهم؛ نتيجة لمشتريات ب 5.05 مليار درهم، ومبيعات ب 6.16 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 921.6 مليون درهم، كمحصلة شراء، منها 725 مليون درهم في سوق أبوظبي، و196.4 مليون درهم في سوق أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 6.4 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 5.5 مليون درهم.