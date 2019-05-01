«قصتي» لمحمد بن راشد مرجع نستضيء به في حياتنا

تواصلت فعاليات مؤسسة بحر الثقافة في المعرض، حيث نظمت المؤسسة العديد من المحاضرات والندوات والأنشطة التي تثري الفكر والثقافة، منها محاضرة بعنوان «محمد بن راشد إن تكلم»، لمحمد المر رئيس مكتبة محمد بن راشد، قدمتها الكاتبة عائشة سلطان، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واللواء الركن بحري الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

تحدّث محمد المرّ عن كتاب (قصّتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذكر أنّ الكتاب يُعد سيرة ذاتيّة لسموه، وسيرة عامّة لعائلة آل مكتوم الكرام، ومدينة دبي، كما يُعد في الوقت ذاته مرجعاً في تاريخ دولة الإمارات المعاصر، وبيّن أنّ هذا الكتاب يواصل تقليداً انتهجه بعض حكام الإمارات في الحديث عن ذواتهم، ضمن علاقة هذه الذوات بالبيئة التي يتحركون فيها، وبالسياق الأوسع الذي يعايشونه، وذكر أنه لم يكتب ليقرأ، وينسى ما فيه بعد حين، بل كتب ليغدو مرجعاً نستضيء به في حياتنا، ونستل منه العبر والعظات، مبيناً أنه بقدر ما هو كتاب يتناول صفحات من سيرة صاحبه الذاتيّة، بما فيها من خصوصية؛ فهو في الآن ذاته كتابٌ يتناول شأناً عامّاً يخص كل من يريد أن يحيط بتاريخ الإمارات، ويتعرف إلى نمط الحياة فيها في مرحلة تاريخية محددة.

وقال المر: «للجانب الذاتي في الكتاب نصيب من الاهتمام، فهو يعطي صورة عن حياة صاحبه، وعن علاقته بأسرته، ويقف عند مراحل منها واصفاً مدقِّقاً، بما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في الفكر والسلوك، ويكشف عن جوانب تؤكد أنّ القائد إنسان قبل أن يكون حاكماً، وأنه يواجه، كغيره من البشر، تحديات في حياته، ولكنه يتغلب عليها بالحكمة والصبر والرؤية السديدة والثاقبة، ويفرد صفحات لنضال المغفور له الشيخ سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ضد الإنجليز، وكيف استطاع تخليص إمارته من الوصاية البريطانية، ثم كيف استطاع مواجهة مرحلة الامتيازات البريطانية، وظل مع ذلك أباً، وخير حاكم لأبنائه، ويقف عند المرحلة التالية من تاريخ إمارة دبي فيفصّل في الحديث عنها في ظل أبيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، ويذكر ومضات من حياته في الحكم، وكيف كان يمضي يومه في التأكد من أن كل شيء في إمارته يسير كما ينبغي، وكيف كان يراقب كل شيء بنفسه من دون أن يعتمد على أحد، أو يتكل على غيره، ويقف عند آلية تعامله مع ولده محمد، وكيف وجّهه، وسهر على تدريسه وتدريبه في أرقى المعاهد العسكرية البريطانية، ثم كيف ساهم مع أخيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ولادة دولة الاتحاد.

وفي محاضرة أخرى بعنوان «القانون في زمن الابتكار»، قال عبدالله الماجد المهيريّ الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل الرئيس التنفيذي للابتكار، إنّ القانون التجاري كان يهيمن على القانون المدني، وعلى القانون الاقتصادي قبل مئة عام، ثم صار القانون الجنائي يهيمن على مختلف حقول الشّرائع، وبعدها سيطرت التّكنولوجيا والعلوم على مختلف التّشريعات، ومالبثنا أنْ مررْنا بمرحلة أخرى تضاءلت فيها العقولُ، وأخذت التّشريعات تتكيّف مع التّغيُّرات المتسارعة التي تجري في العالم من حولنا.

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كما استضافت المؤسسة ندوة بعنوان «مختلف ولست متخلفاً» بمشاركة كل من الدكتور خالد قدري، والدكتورة شريفة يتيم، والكاتبة نيروز الطنبولي، وأوضح المتحدثون أن أصحاب الهمم في الإمارات يلقون اهتماماً كبيراً، وقد أصبحوا من أكثر الشّرائح الاجتماعيّة التي تنال نصيباً من الاهتمام والرعاية على مستوى الدولة، وليس أدلّ على ذلك من مهرجان الألعاب الأولمبية الذي أقيم لهم مؤخراً.

بصمة شعرية

وقدم لطفي الشابّي حفيد الشاعر أبي القاسم الشابي، أمسية فكرية وغنائية، قال فيها إنّ الشّابّي عاش حياة قصيرة بالمقارنة مع غيره من الشُّعراء العرب، ولكنّه، مع ذلك، حقّق شهرة عريضة، ولمع اسمه في تاريخ الشِّعر العربيّ بوصفه واحداً من الشُّعراء الذين تركوا بصمة مهمَّة في مسيرة هذا الشِّعر، فضلاً عن أنّه كان واحداً من المؤسِّسين لرؤية مغايرة للشِّعريّة العربيّة في كتابه المهمّ (الخيال الشِّعريّ عند العرب)، الذي لا يزال يُشكِّل علامة لافتة في مسيرة الأدب العربيّ المعاصر.

و ناقشت مجموعة طلاب جامعة طلاب زايد رواية (بداية ونهاية) للأديب الكبير نجيب محفوظ، واستهلّ المناقشون الجلسة بالإشارة إلى أنّ الغلاف الخارجيّ في الرواية يُعدُّ مفتاح قرائيّاً ودلاليّاً لها، وأنّه يشكِّل عاملاً من عوامل التّشويق.