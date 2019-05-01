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الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحرير مناطق جديدة بمحافظة صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى نجاح قواته بإسناد من مروحيات قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، فى تحرير مناطق جديدة فى جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

 

وذكر قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن قوات الجيش الوطنى مسنودة بمقاتلات التحالف العربى شنت هجومًا مباغتًا على تحصينات مليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية كتاف بصعده وتمكنت من تحرير وادى "سحامه" القريب من مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.


وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر المليشيا الانقلابية.

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