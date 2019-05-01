شكرا لقرائتكم خبر عن «خالد السليمان» ينتقد دخلاء الإعلام الرياضي بعد وفاة 3 مشجعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقد الكاتب الصحفي، خالد السليمان، التعصب والكراهية في المجال الرياضي؛ الأمر الذي تسبب مؤخراً في وفاة 3 مشجعين لفرق رياضية داخل المملكة.

وقال السليمان في مقال نشرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الثلاثاء: “قرأت هذا الموسم عن وفاة 3 مشجعين بعد خسارة فرقهم في مباريات كرة قدم، ويفترض بكرة القدم أن تسعد عشاقها لا أن تقتلهم، لكن للأسف البعض جعل منها ساحة للتعصب والكراهية وكل ما يتنافى مع مبادئ التنافس الرياضي وأهدافه مما زاد من الاحتقان والتوتر بين المهتمين بالمنافسة الرياضية”.

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وتابع قائلاً: “وإذا كنا نتفهم حالة التعصب في المدرجات؛ فإن لا شيء على الإطلاق يبررها في الإعلام الرياضي، فالإعلامي يفترض أنه يمارس مهنة، ويتحمل مسؤولية، لكن للأسف الملاحظ أن هناك ممارسين للعمل الإعلامي الرياضي ومنتمين لساحته الإعلامية ومتقمصين لهويته المهنية لا يمتون بصلة للإعلام ولا يفهمون رسالته ولا يدركون مسؤولياته ويسيئون لصورة الإعلام الرياضي الحقيقي”.

وأضاف: “الأمر تجاوز كتابة العناوين الصحفية المستفزة والمقالات المثيرة للعصبية والكراهية إلى اختلاق الأكاذيب وبث الشائعات بداعي التأثير النفسي على الخصوم، بينما ما يقومون به يعد جريمة إلكترونية مخالفاً لنظام النشر الإلكتروني ويصنف ضمن إثارة الرأي العام والإخلال بأمن واستقرار المجتمع”.

وطالب في خاتم مقاله بضرورة التصدي لهذا العبث الذي يمارسه متعصبون بكل حزم، فللرياضة معانٍ سامية وأهداف نبيلة، ولا يجب أن يحولها البعض لأداة هدم للمجتمع وبث للكراهية بين أفراده، قائلاً: “أعوّل هنا كثيراً على اتحاد الإعلام الرياضي الذي يضم نخبة من الإعلاميين الصالحين لإصلاح الإعلام الرياضي وتخليصه من الدخلاء عليه، فبعض المنتسبين له اليوم هم أقرب لروابط المشجعين من وسائل الإعلام”.