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شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تُضيف ميزات جديدة لمتصفح «كروم».. أهمها الوضع الليلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة جوجل، عن إضافة العديد من التعديلات والميزات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني “كروم”، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.
وأوضحت الشركة أن من أهم الميزات التي ظهرت في نسخة “Chrome 74” الجديدة هي خاصية الوضع الليلي.
ويمكن للمستخدم تفعيل هذا الوضع يدوياً بالدخول إلى إعدادات نظام “Windows 10” كما هي الحال في نظام “macOS”.
ويوفر هذا الوضع خلفية سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي عين المستخدم أثناء النظر إلى الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
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