فيديو| التصريحات الكاذبة تخيّم على فترة ترامب الرئاسية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

لا طالما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل منذ أن تولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2017.

وطوال تلك المدة لم يكف ترامب عن الإدلاء بالتصريحات والحوارات الصحفية المثيرة للجدل، حتى أن معظمها وصفت بـ"الكاذبة أو المضللة".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في إحصائية لها، أن الرئيس دونالد ترامب وخلال أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت تصريحاته "الكاذبة أو المضللة"، 10 آلاف تصريح.

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وذكرت الصحيفة، أن " الإحصائيات التي تولاها فريق تقصي الحقائق في الصحيفة، كان يفترض أن تغطي المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك".

لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما كشفته الصحيفة الأمريكية شاهد الفيديو التالي: