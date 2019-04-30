شكرا لقرائتكم خبر عن «الرحيلي» يكشف 3 شائعات عن اختراق الحسابات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فند الخبير التقني ياسر الرحيلي، شائعات متداولة تتعلق باختراق الحسابات الشخصية للمستفيد، سواء من خلال الهاتف أو من خلال جهاز الصراف. وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، معلومات منتشرة وهي غير صحيحة: Advertisements – يمكن الاختراق من خلال الرقم التسلسلي للجوال. – يمكن اختراق الحساب من إيصال السحب من جهاز الصراف. – يمكن سحب معلوماتك الشخصية والبنكية من بطاقة الفندق. وأضاف أن كل هذه المعلومات غير صحيحة ولا يمكن الاختراق من خلالها.

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