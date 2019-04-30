شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة سعودية تحصد جائزة حمدان بن راشد للتميز التعليمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حصدت المعلمة فاطمة سالم التميمي جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بدورتها 21 فئة المعلمة المتميزة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تسلم المعلمة فاطمة التميمي للجائزة، وأثنوا على إنجازاتها وتميزها في المجال التعليمي.

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