شكرا لقرائتكم خبر عن معلم جازان يكشف ملابسات إحراق سيارته.. هكذا وصف طلابه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف جريد مبارك، معلم بإحدى مدارس جازان، الذي تعرضت سيارته لاحتراق أجزاء خارجية من هيكلها؛ إثر سكب مادة حارقة عليها في آخر أيام اختبارات نهاية العام، عن ملابسات وتفاصيل الواقعة.

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وأوضح المعلم خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضاية “روتانا خليجية” أنه تم وضع مادة حارقة على السيارة وشاهد معلم آخر السيارة وهي تحترق فقام بإبلاغ الشرطة، موضحاً أنه ليس هناك أي خلاف بين أي طالب ولا أي شخص آخر حتى يقوم بإتلاف سيارته.

واستبعد “مبارك” أن يكون الفاعل أحد طلابه، مشدداً أنهم جميعاً على خلق طيب، لافتاً إلى أن الشرطة تبحث عن الجاني والمتسبب في ضرر مركبته.