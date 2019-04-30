الإطاحة بـ«متهورين» مارسوا التفحيط بجوار مدرسة في خميس مشيط (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تمكن مرور منطقة عسير، من القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من إحدى المدارس بمحافظة خميس مشيط. وأعلنت “المرور” أنه ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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