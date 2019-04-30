فيسبوك يجري أكبر تغيير في تطبيق الهواتف منذ خمس سنوات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرج خلال مؤتمر مطوري الشركة السنوي «F8»، اليوم (الثلاثاء)، أن «فيسبوك» سيقوم بأكبر تغيير في تطبيقه للهواتف في السنوات الخمس الماضية.

ويمثل الإصدار الجديد من التطبيق خطوة نحو رؤية جديدة، تركز على الخصوصية، وقال زوكربيرج إن النسخة الجديدة للتطبيق ستعزز من دور المجموعات «groups» بدرجة أكبر من التصميمات السابقة، حسب ما نقلت قناة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن التطبيق سيركز بشكل أكبر على «جعل المجتمعات مركزية مثل الأصدقاء»، كما سيكون تصميم التطبيق أكثر بساطة، وقال ضاحكاً: «لم يعد التطبيق لونه أزرق»، مشيراً إلى أنه سيتم تحديث أيقونة «فيسبوك» أيضاً.

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وقال زوكربيرج إن الشركة ستتخذ تدابير احترازية للتأكد من أنها لا توجه المستخدمين نحو الانضمام إلى مجموعات تم إنشاؤها بغرض نشر المعلومات الخاطئة، وهي مشكلة تم انتقاد «فيسبوك» بسببها بشدة خلال العام الماضي.

وأكد زوكربيرج جدية شركته بخصوص التركيز على الخصوصية، وذلك في ضوء فضائح «فيسبوك» الأخيرة حول تسريب بيانات المستخدمين.

واللافت ضمن تطورات تطبيق «فيسبوك» ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية من أن الموقع يعمل على خاصية لإخبار الشخص الذي تراقبه وتعجب به في صمت في التطبيق بحقيقة شعورك تجاهه، حيث ستطلق الشركة ميزة جديدة تدعى «Secret Crush»، ستتيح للمستخدمين إخبارهم بالموعد الذي يظهر فيه المستخدم الذي يتابعونه بشغف، كما سيتم إخبار الأخير بأن أحدهم يشاهد صفحته ويهتم بما يكتب.

الإصدار الجديد من التطبيق سوف يتم طرحه في الولايات المتحدة الأميركية اليوم، مع طرحه حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

كما تعمل «فيسبوك» أيضاً على إصدار جديد لأجهزة الكومبيوتر، قال عنه زوكربيرج إنه سيأتي في وقت لاحق من هذا العام.