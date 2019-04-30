ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس النواب اليمني سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.

و ألقى رئيس مجلس النواب اليمني كلمة قدّم فيها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وحكومة وشعب المملكة على "دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقائهم اليمنيين، والدول المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية على كل ما بذلوه من جهود ومال ودعم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وكرم وفادة أشقائهم اليمنيين".

ونوه البركاني في هذا الصدد بما "قُدّم من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام أربع سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب العصابات الحوثية الغاشمة، والمساندة لافتتاح دور انعقاده في مدينة سيئون كتحية مقصودة لمحافظة حضرموت تقديراً لقيمتها التاريخية".

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وأكد أن هذه "الخطوة مثلت إنجازاً تاريخياً لاستعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله نواب الشعب من كسر الحصار على أعضائه من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "رئيس مجلس النواب اليمني، تطرق إلى الخطر الإيراني الذي لا يهدد اليمن وحده وإنما دول الخليج العربي والمنطقة بأسرها، مبرزاً دور عاصفة الحزم وإعادة الأمل لرد هجمة الدم والنار القادمة من إيران مطالباً التحالف باستمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً حتى تتحرر من براثن المليشيا الحوثية".